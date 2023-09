Helderheid over Liempdse super: nog eventjes geduld

Een anonieme briefschrijver pleit ervoor dat Liempdse consumenten al hun boodschappen bij de Coop moeten doen. Het onderwerp leeft enorm in het dorp: de Plus, die de Coop-vestigingen in 2021 overnam, zegde eerder dit jaar de huur op per 1 april 2024.

Een anoniem briefje bij de Liempdse supermarkt om daar massaal boodschappen te doen, is een teken aan de wand. Inwoners vrezen dat er vanaf april volgend jaar geen super meer is omdat de Plus (eigenaar van de Coop) de huur heeft opgezegd. Mede-eigenaar van het pand Annette Bakx is minder bezorgd. ,,We zijn al heel ver in de gesprekken met een nieuwe partij, maar ik vraag iedereen om nog eventjes geduld te hebben.”