Leerlingen Angelaschool willen maar wat graag een kapotte ventilator

wo 6 sep., 16:18

Een tosti-ijzer dat stuk is. Een gammele ventilator. Maar ook een verjaardagskaart dat een muziekje afspeelt of een speelgoedbeer die praat. Met deze elektrische spullen die mensen willen afdanken, zijn de kinderen van de Angelaschool maar wat blij. De basisschool doet namelijk mee aan Wecycle en kan er geld aan verdienen.

Wecycle is een inzamelingscampagne van de stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). Die zet zich in om elektrische apparaten die anders bij het vuilnis belanden, verantwoord gerecycled worden volgens Europese richtlijnen.

In Nederland zijn er circa 13.000 Wecycle-punten in onder andere supermarkten, bij milieustraten en in tuincentra. Daar kan iedereen de zogenaamde e-waste gratis inleveren. OPEN wil zo bijdragen aan een circulaire economie. De stichting schat in dat er landelijk 200 miljoen elektrische apparaten liggen te verstoffen bij de mensen thuis.

De leerlingen van de Angelaschool vragen aan zoveel mogelijk mensen in de gemeente Boxtel om oude apparaten uit de kast te halen, zodat ze gerecycled kunnen worden of een tweede leven kunnen krijgen. In ruil voor alle ingezamelde spullen krijgt de basisschool een fraaie beloning, een certificaat en kunnen de goederen weer worden omgezet in bruikbare grondstoffen.

SCHOOLKRANT

Via een speciale schoolkrant krijgen de kinderen bovendien les over elektrische apparaten en wat ermee te doen. Denk ook aan spullen die minder voor de hand liggen, zoals een wenskaart met een muziekje of een pratende speelgoedbeer.