Tom Kurstjens werkte bijna een kwarteeuw in de Boxtelse horeca, de laatste zes jaar voor café Le Temps Perdu. Sinds deze week is hij in Boxtel aan de slag voor de afdeling advertentieverkoop van Brabants Centrum én DeMooiBoxtelKrant.

Tom Kurstjens wisselt dienblad in voor de lokale kranten

38 minuten geleden

Al sinds 1999 is Tom Kurstjens een bekend gezicht in de Boxtelse horeca. Maar na bijna een kwarteeuw is hij gestopt met het tappen van biertjes. Toch zal hij nog regelmatig te zien zijn in het dorp... voor Brabants Centrum én DeMooiBoxtelKrant! Hij gaat aan de slag op de afdeling advertentieverkoop.

,,Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, maar mijn opa Theo van den Aker is natuurlijk tientallen jaren het gezicht geweest van Brabants Centrum. Die vindt deze stap uiteraard ontzettend leuk: de krant was echt zijn passie. Uiteraard kregen wij toen we jong waren van opa een abonnementje op BC. En DeMooiBoxtelKrant vind ik altijd ontzettend fijn en handig om in de bus te krijgen”, vertelt Tom.

Stichting Brabants Centrum werd dit jaar mede-eigenaar van het huis-aan-huisblad dat voorheen kantoor hield aan de Markt. Dat doet zij samen met de MooiKrant (Sint-Oedenrode), Telstar Mediagroep (Pijnacker) en uitgeverij EM De Jong (Baarle-Nassau). Tom zal als media-adviseur organisaties helpen met advertenties in de kranten, maar ook met reclame op alle online kanalen van Brabants Centrum én DeMooiBoxtelKrant.

,,Ik was na 24 jaar horeca op zoek naar iets anders. Ik startte bij Bar Becoloth toen ik 16 jaar was. Iedereen begint natuurlijk als glazenhaler, al snel stond ik achter de bar. Dat bijbaantje heb ik nog tien jaar volgehouden. Zes jaar lang was ik ook in dienst bij snackfabrikant Van Oers, werken in het café deed ik er toen bij.”

De geboren en getogen Boxtelaar kwam na zijn tijd bij de Becoloth terecht bij feestcafé De Nozem, enkele jaren later weer bij café Le Temps Perdu, zijn vorige werkgever. ,,Horeca begon als een bijbaantje, maar ik vond het eigenlijk veel te leuk om ermee te stoppen door zowel mijn collega’s als de gasten.”

VADER

Maar in 2017 werd Tom voor de eerste keer vader. Intussen heeft hij drie kinderen met zijn vrouw Mirte. ,,De onregelmatige werktijden die horeca met zich meebrengen, waren op een gegeven moment niet meer te combineren met thuis.” Hij raakte afgelopen voorjaar in gesprek met een redacteur van deze krant die hem wees op de openstaande vacature. ,,Ideaal, want juist dat contact met mensen zou ik ontzettend gaan missen. Bovendien kan ik in mijn eigen dorp aan de slag. Een fantastische uitdaging!”

Wie een vraag heeft aan Tom, kan hem bereiken via tom@boxtelmediacentrum.nl of telefonisch: (0411) 67 25 13.