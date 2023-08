‘Grapjurk’ zoekt nieuw onderkomen

Voor feestelijke of ludieke kleding moet je bij verhuurbedrijf De Grapjurk op Ladonk zijn. Tenminste, nog even dan. Want eigenaar Mieke Boers moet uiterlijk 1 februari met al haar pakken, pruiken en paspoppen uit het pand aan de Mijlstraat. Een nieuwe ruimte voor alle spullen is echter nog niet zo snel gevonden...