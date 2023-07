Wethouder onderzoekt mogelijkheid openbaar toilet in centrum Boxtel

Diverse ondernemers in het Boxtelse centrum hebben een sticker op hun gevel of deur geplakt, waarmee duidelijk wordt dat iedereen bij hen gebruik kan maken van het toilet.

Er is al een zogeheten plasroute in Boxtel. Winkels en horecazaken die hun toilet beschikbaar stellen voor iedereen die daar gebruik van wil maken, hebben dat ook kenbaar gemaakt in de HogeNood-app. Deelname aan deze app kwam tot stand na een moti..