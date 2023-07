Maartje en Bart van Lieshout verkopen in hun winkel Binneland items die in het oog springen. Ze houden van gekke, opvallende objecten.

Binneland sluit na anderhalf jaar de deuren

13 minuten geleden

De verkoop van merkwaardige blikvangers. Dat is in een notendop het idee achter de interieurzaak Binneland, die Maartje en Bart van Lieshout in februari vorig jaar openden. Echter, in oktober sluit het winkeltje aan de Stationsstraat weer zijn deuren, laten de eigenaren via Instagram weten.

Een stoel in luipaardprint, neon-letters uit de jaren tachtig op de muur, ‘Chinese’ vazen, een gettoblaster: de meest uiteenlopende curiosa zijn te vinden in het winkeltje. De eigenaren trekken na anderhalf jaar echter hun conclusies en sluiten hun zaak aan de Stationsstraat 13, vanaf 24 augustus wordt er een grote uitverkoop gehouden.

