Dinorotonde in het teken van Bruisend Centrum

47 minuten geleden

Een kleine verzameling van allerlei thema’s die dit jaar de revue zijn gepasseerd: van Pasen tot Valentijnsdag. De vrijwilligersgroep die de dinorotonde van tijd tot tijd aankleedt, heeft het verkeerspunt vandaag extra versierd.

Dat er naast de grote Styracosaurus allerlei kleinere dinosaurussen het verkeerspunt versieren, is onlosmakelijk verbonden met de dinodag die vandaag tot 17.00 uur in hartje Botel plaatsvindt. Het Oertijdmuseum en Bruisend Centrum Boxtel organiseren samen dinodagen. Zaterdag 5 augustus is de volgende.

Op vertoon van een entreekaartje van Het Oertijdmuseum krijgen bezoekers extra korting op diverse aankopen of een lekkere versnapering bij de ondernemers in het centrum. Mensen die van het Oertijdmuseum naar het centrum willen of vice versa, kunnen gebruikmaken van gratis vervoer tussen beide locaties.

Tot nog toe loopt het echter niet storm in hartje Boxtel. Er is qua dino-aankleding ook weinig te ontdekken, op een opblaasdino bij de Rabobank na.

SCHEPJE ER BOVENOP

De dinodagen hebben een achterliggend doel. Het Oertijdmuseum is met ruim 85.000 bezoekers per jaar een van de belangrijkste toeristische attracties in de gemeente Boxtel en zelfs in de regio. De meeste bezoekers combineren hun bezoek echter niet met een uitstapje naar het hart van het dorp. Dat ziet het Centrummanagement graag anders. ,,Mochten de dagen aanslaan, dan doen we er volgend jaar nog een schepje bovenop en versterken we de verbinding tussen het Oertijdmuseum en het dorp verder”, zei activiteitencoördinator Jordy van den Boer namens Bruisend Centrum Boxtel eerder tegen de redactie Brabants Centrum.

In het verleden is al vaker geprobeerd Boxtel als dinotown te profileren. Dat idee is nooit helemaal uit beeld verdwenen. Het thema biedt veel mogelijkheden