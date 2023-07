22 minuten goedkoop tanken bij Tinq Brederodeweg

Brandstof is sinds zaterdag weer duurder geworden omdat de overheid de korting op de accijnzen deels heeft teruggedraaid. Die maatregel werd vorig jaar ingevoerd om de hard stijgende prijzen aan de pomp de kop in te drukken. De prijzen op de foto zijn dan ook nog van vorig jaar.

Gisteravond maakte de tankstationketen de exacte prijzen bekend via zijn TinQ4U app. De actie start niet overal op dezelfde tijd. In Boxtel gaat die om exact 17.23 uur in. Dat is om precies 16.23 uur bekend geworden.