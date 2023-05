Praat! in teken van Boxtelse Ondernemers Trofee

Blijven innoveren als ondernemer terwijl crises elkaar opvolgen: hoe doe je dat? Deze vraag staat centraal tijdens de zevende editie van de talkshow Praat! op donderdag 8 juni in Spiegeltent Bon Salon: Ondernemen in Roerige tijden.

Bibliotheek Boxtel en Brabants Centrum werken ditmaal samen met JCI Dommelland. In aanloop naar de uitreiking van de Boxtelse Ondernemers Trofee, worden op 8 juni de genomineerden bekendgemaakt. Om de avond extra smoel te geven, slaan de netwerkclub voor jonge ondernemers, Bibliotheek Boxtel en Brabants Centrum de handen ineen.

Tijdens de talkshow Praat! komen de finalisten van de BOT uitgebreid aan bod. Niet alleen vertellen de ondernemers meer over hun bedrijven. Presentatrice Marlies Germanus (Bibliotheek Boxtel) zal hen ook bevragen over welke vaardigheden in deze tijd nodig zijn en hoe zij met hun organisaties de toekomst in willen gaan. Ook het belang van lokaal ondernemerschap komt aan bod.

STAPELEN

De avond in Spiegeltent Bon Salon in kasteelpark Stapelen start om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. Toegang tot de activiteit is gratis.

Huis73 en Brabants Centrum houden de talkshow Praat! verschillende keren per jaar op wisselende locaties in de gemeente Boxtel. Foto: Bas van den Biggelaar.