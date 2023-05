Geld lenen in Noord-Brabant: 1% minder dan gemiddeld

47 minuten geleden

Inwoners van Noord-Brabant lenen gemiddeld 1% lagere bedragen dan gemiddeld in Nederland. Lees hier hoe dat zit.

Uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat het gemiddelde leenbedrag van inwoners van Noord-Brabant bijna gelijk is aan het landelijke gemiddelde. “Het gemiddelde leenbedrag in Noord-Brabant is 13.436 euro, terwijl het landelijke gemiddelde 13.595 euro is, wat slechts een verschil van 1 procent is,” zegt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl.

Auto’s en verbouwingen populairste leendoel in Noord-Brabant

Het populairste leendoel in Noord-Brabant is het kopen van een auto, 30 procent van de lening aanvragen in Brabant was in 2022 voor dit doel. In heel Nederland was dit percentage 28 procent. Als gevolg van de stijging van de prijzen van tweedehands auto’s zullen steeds meer mensen geld lenen om een auto te financieren.

Uit het onderzoek kwam ook dat inwoners van Noord-Brabant relatief vaak geld lenen voor een verbouwing. 26,3 procent van de leningen waren voor het verbouwen van een huis, vergeleken met het landelijke gemiddelde van 14,7 procent. Hier zit dus een serieus verschil in.