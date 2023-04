Statushouders in Boxtel hebben vaker een baan dan elders in het land

32 minuten geleden

Het gaat goed met de begeleiding en integratie van statushouders die in Boxtel wonen. Het aantal nieuwe inwoners dat een betaalde baan heeft is in vier jaar tijd gestegen van zo’n 30 naar 45 procent. Daarnaast ontvangen steeds minder van hen een bijstandsuitkering. Dat was in 2018 ruim 60 procent en is nu nog 44 procent. Daarmee doen de erkende vluchtelingen het in deze gemeente gemiddeld beter dan elders in het land.

Eind 2018 zette Boxtel in op een ander traject rond de opvang van statushouders. Nieuwe inwoners krijgen sindsdien direct Nederlandse les en leren sneller op eigen benen te staan. Er is ook meer overleg tussen alle betrokken partijen, zoals welzijnsorganisatie ContourdeTwern en woonstichting Joost. Dit zorgt er voor dat de statushouders ‘niet verdrinken in de vele regels in ons land’.

De gemeente liep hiermee vooruit op de nieuwe Wet Inburgering, die sinds 1 januari 2022 van kracht werd. Om te kijken of het eerder beginnen ook enig effect sorteert, heeft het college van B en W vorig jaar meegedaan aan een landelijke vergelijking met 135 andere gemeenten. Daaruit blijkt dat de nieuwe werkwijze haar vruchten afwerpt. Dat laat verantwoordelijk wethouder Mariëlle van Alphen weten in een brief aan de gemeenteraad.

NIET SLECHT

Landelijk gezien ontvangt 56 procent van de statushouders een bijstandsuitkering. In Boxtel is dat 44 procent, zo’n 20 procent minder dan bij de start van de meting in 2018. Toen was het landelijk gezien bijna 80 procent. Daarnaast heeft bijna de helft (45 procent) ook betaald werk, terwijl dat landelijk 34 procent is. Ten opzichte van de rest van het land doet Boxtel het dus niet slecht, geeft de wethouder de raadsleden mee.

SLAGEN

Het slagingspercentage voor de inburgeringscursus houdt voor Boxtel gelijke tred met het landelijk gemiddelde (42 procent). De opleiding duurt drie jaar en nog niet alle statushouders in deze gemeente hebben die afgerond. Ook komen er ieder jaar weer nieuwe mensen bij.

Het aantal jonge statushouders uit Boxtel dat een opleiding volgt, is niet overdreven hoog, ook landelijk gezien niet (gemiddeld 12 procent). In de afgelopen vier jaar kwam het wel eens voor dat bijna een kwart van de ingestroomde nieuwe inwoners een opleiding volgde. Dat is volgens de wethouder te verklaren door de deelname aan het project School First. Hierin krijgen jonge statushouders extra taal- en persoonlijke ondersteuning om zo een mbo-diploma te halen.

Het aantal deelnemers is tevens afhankelijk van de hoeveelheid statushouders die Boxtel jaarlijks onderdak biedt, in 2021 (het laatste volledige jaar dat in het vergelijkingsonderzoek is meegenomen) waren dat er 55.