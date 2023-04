‘Pluchen’ verrassing op Oranjebraderie

33 minuten geleden

,,Oké, één woord: pluchen.” Medeorganisator Yasmine Melis blijft nog geheimzinnig over de publiekstrekker tijdens de Oranjebraderie. Die vindt morgen, zondag 30 april weer plaats tussen 11.00 en 17.00 uur.

De Oranjebraderie heeft zo goed als een herstart. De laatste keer dat de feestelijke markt plaatsvond, was alweer in 2019. Dat de voorgaande edities werden afgelast, had alles te maken met de coronapandemie.

Maar zondag dus kunnen bezoekers morgen weer massaal naar hartje Boxtel om de diverse kramen van de lokale ondernemers te bezoeken. Ook staan er tijdens de braderie allerlei particulieren en hobbyisten die er bijvoorbeeld zelfgemaakte producten, schilderijen en andere snuisterijen aanbieden. Melis: ,,Vanaf de Blokker in de Rechterstraat tot en met een deel van de Stationsstraat staan er stands. Ook op een stukje van de Markt komen er kramen.”

INDELING

Vanwege de inrichting voor overige festiviteiten en de extra ruime terrassen zal niet het hele centrumplein vol stalletjes worden gezet. ,,Het is even goed nadenken over de indeling”, erkent Melis. ,,Maar daar passen we wel een mouw aan.”

Muzikaal entertainment zorgt zondag voor extra sfeer. Net als de ‘pluchen verrassing’, maar daarover wil Melis nog niet veel kwijt. ,,Die is in ieder geval niet te missen. Althans, ‘zij’ zijn niet te missen...”

De braderie op zondag vormt de afsluiting van een aantal feestelijke dagen rond Koningsdag. Want er is vanaf Koningsnacht, woensdagavond 26 april, nog meer te beleven in het dorpshart. Dan start het Oranje Festival Boxtel, dat een dag later tijdens Koningsdag, donderdag 27 april, verder gaat en diverse artiesten en dj’s op het podium brengt.