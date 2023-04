‘Certificaat dwarsboomt inhuur Boxtelse sloper’

1 uur geleden

Een lokale ondernemer inhuren voor een sloopklus, is niet mogelijk door een certificaat waar de gemeente Boxtel om vraagt. Dat stelt de fractie van Balans.

Volgens raadslid Luc Bormans hebben plaatselijke ondernemers zich niet kunnen inschrijven op een aanbesteding voor sloopwerkzaamheden. Dit vanwege het zogeheten BRL SVMS 007-certificaat, een keurmerk. In dit document staan eisen rondom deskundigheid, veiligheid en milieu.

Alleen vraagt Bormans zich af of het nodig is om het papiertje te eisen. Het staat in ieder geval niet in het inkoop en aanbestedingsbeleid, stelt de politicus. ,,Maar dit is nu wel een eis waardoor lokale ondernemers zich niet in kunnen schrijven voor de aanbestedingen.”

Daardoor gaat een sloopklus naar een bedrijf buiten de gemeente, terwijl beleid onder andere gericht is op het bieden van kansen aan plaatselijke ondernemingen. De gemeente kan weliswaar vragen om aanvullende eisen, maar moet die wel kunnen onderbouwen.

Bormans vraagt daarom naar de reden van het sloopcertificaat. Ook wil hij dat het college van B en W een overzicht geeft van alle certificaten waar Boxtel om vraagt, ook bij andere aanbestedingen. B en W ontvingen de vragen schriftelijk en antwoorden hier meestal binnen een maand op.