Marion stopt met Spullukus: ‘Ik wil weer energie krijgen van mijn werk’

Met pijn in het hart sluit Marion van Berlo eind juni de deuren van kringloopwinkel Spullukus. ,,Er hebben flink wat tranen gevloeid.”

Toen ze zevenenhalf jaar geleden de sleutel kreeg van het pand aan de Molenstraat, was Marion in de zevende hemel. Afkomstig uit de jeugdhulpverlening, maakte de Boxtelse in 2016 de switch naar het sociaal ondernemerschap. Met behulp van een batterij aan vrijwilligers, kon ze starten met stichting kringloopwinkel Spullukus die gericht is op mensen met een smalle beurs. ,,Toen ik begon, kreeg ik er enorm veel energie van. Maar de afgelopen jaren is daar langzaamaan een verschuiving in gekomen.”

Spullukus is de afgelopen jaren ook geteisterd door pech. Eind 2021 brandde de bestelbus van de zaak volledig uit. En tijdens de meest recente jaarwisseling was er een flinke lekkage in het winkelpand. ,,Je veert wel telkens weer terug, maar dat ging steeds moeizamer. Afgelopen zomer heb ik ook in een week tijd zes mensen uit de winkel moeten zetten omdat die spullen aan het jatten waren.”

En hoewel de vraag naar tweedehands spullen nog prima is, is het runnen van een kringloop geen vetpot. Daarom deed Marion er nog werkzaamheden naast. Zo regelt ze kleine verhuizingen voor senioren of mensen met een beperking en werkt Marion als sociaal partner van woonstichting Joost op het gebied van woningontruimingen. Ook extreem vervuilde woningen opruimen behoort tot het takenpakket. Marion: ,,Dat werk blijf ik straks nog gewoon doen.”

HUILEN

Maar alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld, is de kringloopwinkel nu te veel van het goede geworden. ,,Toen ik het hier mededeelde, hebben er echt mensen moeten huilen: vrijwilligers én klanten. En dan komen bij mij de tranen ook natuurlijk...”, vertelt de Boxtelse. ,,Ik ben gestart met de filosofie dat persoonlijk contact het belangrijkste is. Dat is ook uitgekomen.”

Intussen heeft Marion al tientallen, zo niet honderden steunbetuigingen ontvangen. ,,Maar er is geen weg meer terug: de huur is opgezegd, het besluit is definitief.”

KERST IN MEI

Het duurt nog enkele maanden voordat Marion de deur voorgoed achter zich dichttrekt. Het wordt wel een gekke periode, benadrukt de sociaal ondernemer. ,,Ik heb natuurlijk een enorme en diverse voorraad. Die moet helemaal weg. Kerstspullen in mei. Of winter- en zomerkleding die naast elkaar hangt. Per thema probeer ik de komende periode alles te verkopen: Efteling, kabouterspullen, bijen... Dat zal soms wel gekke situaties opleveren.”

Zaterdag 24 juni 16.00 uur gaat Spullukus dicht. Tot die tijd gaat de verkoop gewoon door en vraagt Marion aan mensen om gewoon spullen te blijven doneren. ,,Wat aan het einde van de rit overblijft, zal ik een goede bestemming geven.”