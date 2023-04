Hema ondergaat flinke metamorfose

Hema Boxtel sluit zaterdag 22 april om 17.00 uur de deuren wegens een grootscheepse verbouwing. Vrijdag 19 mei, de dag na Hemelvaart, opent het warenhuis de deuren weer.

De lunchroom verandert nog het meest. Die beschikt nu over 65 zitplaatsen en dat worden er 110. Verder krijgt het horecadeel een veel opener karakter. De muren die de ruimte afsluiten, maken plaats voor een afscheiding waar klanten met gemak overheen kunnen kijken. Zo wordt de lunchroom meer onderdeel van de winkel. Regiomanager John van de Langenberg: ,,Het is nu regelmatig behoorlijk druk, klanten zoeken dan naar een stoel of grijpen mis. Dat willen we niet. Vandaar de uitbreiding. De koelingen worden vervangen, evenals het meubilair, alles krijgt een frisse nieuwe look.”

In de vernieuwde Hema wordt geen vers brood meer verkocht, ook verse vleeswaren verdwijnen uit het assortiment. ,,Daar is wel vraag naar, maar we merkten toch dat die producten niet rendabel genoeg waren.” De hele zaak gaat op zijn kop, vertelt Van de Langenberg. ,,De toiletgroep verhuist naar achteren, de kassa’s ook. Van de vijf in totaal plaatsen we drie zelfscankassa’s. We maken ook twee paskamers. Alle leidingen worden vernieuwd, het plafond wordt lichtgrijs gespoten net als de nieuwe vloer. Een industriële uitstraling is eigentijds.”

De stellingen maken eveneens plaats voor nieuwe en tussenmuren verdwijnen. Van de Langenberg: ,,Volgende week al bestaat de zaak uit één grote ruimte.”

De regiomanager benadrukt dat zelfscankassa’s niet betekenen dat er minder medewerkers nodig zijn. ,,Zeker niet. Ik kan eerder meer dan minder mensen gebruiken.”

PLANNING

De hele operatie verloopt volgens een strakke planning. ,,Vandaag om 17.00 uur gaat de winkel dicht. Dan staan er hier 25 mensen om alle artikelen naar het magazijn te brengen. Die klus gaat zondag verder. Aan het eind van het weekend moet de hele zaak leeg zijn.”

Het vernieuwen van de vloer en alle andere werkzaamheden zijn al evenzeer aan tijd gebonden. ,,We moeten snel weer kunnen starten met inrichten, daar gaat de meeste tijd in zitten.”

Hema verandert eens in de zes à zeven jaar van concept. Bijblijven gaat meestal niet gepaard met zulke grote aanpassingen. Van de Langenberg: ,,We zijn alweer dertig jaar in de Rechterstraat gevestigd. Soms is een grondige aanpak nodig.” Hij vermoedt dat de kosten richting de miljoen euro lopen. Die zijn voor rekening van franchisenemer Heijma.

De heropening gaat uiteraard gepaard met feestelijke aanbiedingen. ,,Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei geven we de eerste honderd klanten een shopper cadeau.” Wie minstens twintig euro besteedt, krijgt bovendien een appeltaart, zolang de voorraad strekt. Van de Langenberg: ,,De vrijdag na Hemelvaart zijn veel mensen vrij. Ik verwacht dat hele weekend de nodige drukte in onze vernieuwde Hema.”