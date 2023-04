De Coop-winkels zijn eind 2021 overgenomen door de Plus-keten, ook de supermarkt in Liempde. De toekomst ervan is ongewis.

Onzekerheid over toekomst Liempdse supermarkt

20 minuten geleden

Of Liempde in de toekomst nog een supermarkt heeft, is onzeker. Zo vertellen winkelmedewerkers van de Coop.

Vooralsnog zijn het geruchten dat winkelketen Plus, die anderhalf geleden alle Coops overnam, de stekker uit de Liempdse vestiging wil trekken. De investering voor modernisering zou voortzetting in de weg zitten. Het hoofdkantoor van Plus bevestigt noch ontkent. Volgens een woordvoerder is het een ‘interne aangelegenheid’, de keten doet geen inhoudelijke uitspraken over de toekomst van de winkel aan de Nieuwstraat.

Of die gaat verdwijnen, moet volgens een medewerker nog blijken: er zou tot april 2024 worden uitgetrokken om een nieuwe mede-eigenaar te vinden. De vorige eigenaar, Jan Tax, zwaaide 1 april af. Hij moest dusdanig investeren in de omschakeling van Coop naar Plus, dat hij nog zeker tien jaar moest blijven werken. Dat was te lang voor de ondernemer uit Ewijk die dan de zestig al is gepasseerd.

LEEFBAARHEID

De supermarkt is een absolute noodzaak voor de leefbaarheid in Liempde, reageert Bert van Ruremonde van het dorpsberaad. ,,De slager is al weg, de bakker nog maar één dag in de week open. We gaan contact zoeken met andere organisaties om het samen op te pakken. Mogelijk kan een andere keten iets beginnen of zijn er meer ideeën voor oplossingen...” Maar Van Ruremonde benadrukt ook dat Plus zijn toekomstplannen nog uit de doeken moet doen. ,,Het staat echter hoog op onze agenda, dit is te belangrijk voor het dorp.”

OP LIEMT GEMUNT

Naast dat consumenten er dagelijks boodschappen kunnen doen, levert Coop ook een belangrijke bijdrage aan het loyaliteitssysteem Op Liemt Gemunt. Recent onthulde de afzwaaiende Tax dat er de afgelopen twaalf jaar liefst 1,2 miljoen muntjes werden uitgedeeld aan klanten, wat het verenigingsleven in het dorp zo’n 130.000 euro opleverde.