Bedrijven nomineren voor Boxtelse Ondernemerstrofee

15 minuten geleden

De lokale netwerkorganisatie JCI Dommelland reikt dit jaar weer de Boxtelse Ondernemerstrofee (BOF) uit. Het is nu mogelijk om bedrijven te nomineren voor de prijs. Op zaterdag 23 september wordt de winnaar bekendgemaakt.

De organisatie heeft dit keer een bijzonder thema: Back on Track. Hierin staan ondernemers centraal die na een turbulente tijd weer op de goede weg zijn. Denk bijvoorbeeld dan aan de coronaperiode, waar veel bedrijven flinke omzetverliezen leden en creatief moesten worden om geld te verdienen.

Het is nog tot 30 april mogelijk om ondernemers te nomineren voor de BOF. Vervolgens kan in de hele maand mei gestemd worden op de genomineerden. Op donderdag 8 juni maakt de organisatie de finalisten bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Spiegeltent Bon Salon in Kasteelpark Stapelen. Het is daarna aan een onafhankelijke jury om te bepalen wie het meeste recht heeft op de trofee. Dat wordt dan weer op zaterdag 23 september bekend, tijdens de finaleavond.

Nomineren is mogelijk via de website. Daar is het ook mogelijk om kaarten voor de finale te bestellen. Meer informatie staat op www.bof2023.nl.