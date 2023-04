FD prijst Hexspoor om succes op wereldmarkt

do 6 apr., 14:00

Het Boxtelse bedrijf Hexspoor E-fulfilment is genomineerd voor de eerste FD Gazelle Internationaal-award. Vanavond, donderdag 6 april, hoort eigenaar Silvan Hexspoor van de logistieke dienstverlener of zijn bedrijf ook het beste van de 52 andere genomineerde Nederlandse ondernemingen is. De prestigieuze prijs van het Financieele Dagblad is voor bedrijven die succesvol zijn op de wereldmarkt.

De krant voor economisch nieuws reikt jaarlijks prijzen uit aan bedrijven die het goed doen in Nederland. Dit jaar is er voor het eerst ook een internationale award te winnen. Om hiervoor genomineerd te worden, moest de logistieke dienstverlener uit Boxtel aan strenge criteria voldoen. Zo diende de omzet in het buitenland tussen 2020 en 2022 en de omzet over alleen vorig jaar beide meer dan 25 procent te zijn. Eigenaar Hexspoor voldeed ruimschoots aan deze voorwaarden, geeft de eigenaar enthousiast aan.

GOED SCOREN

Niet alleen gezonde financiële cijfers tellen mee voor de eindscore. De jury kijkt ook naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, energiehuishouding, kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en sociale initiatieven in de omgeving. Op al deze punten is goed gescoord door Hexspoor, dat al vijf jaar op rij een nationale Gazelle award ontving.

Of het ook genoeg is om de nummer 1-positie te verschalken hoort het bedrijf vanavond tijdens het evenement Trends in Export. Desalniettemin is de directeur trots op de internationale nominatie: ,,Zaken doen met buitenlandse opdrachtgevers vergt flink wat aanpassing in onze organisatie, niet alleen qua taal, maar ook door het tijdverschil, internationale btw-regelingen, invoerrechten en veranderingen door de Brexit. Er komt heel wat kennis om de hoek kijken.”