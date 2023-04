Jeugdvakantieweek spint garen bij afscheid Jan Tax

wo 5 apr., 12:48

1,2 miljoen muntjes gingen er de afgelopen twaalf jaar bij Coop Tax in Liempde over de toonbank. Dit is het antwoord op de prijsvraag die de voormalig supermarkteigenaar Jan Tax uitzette wegens zijn afscheid. Ans Kronenburg zat daar het dichtst bij.

De klant van de supermarkt aan de Nieuwstraat, kreeg door haar goede antwoord vijfhonderd Op Liemt Gemunt-muntjes. Die heeft zij geschonken aan Jeugdvakantieweek Liempde.

Tax zette de prijsvraag uit als bedankje voor de fijne tijd in het dorp. Na twaalf jaar hebben hij en zijn vrouw Saskia zaterdag afscheid genomen van de super. Deze wordt nu weer gerund vanuit het hoofdkantoor. Manager Peter Gielen heeft de dagelijkse leiding overgenomen.