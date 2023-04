Platenburg neemt afscheid van weekmarkt

1 uur geleden

Zijn grootouders Rien en Anneke Vermeiren begonnen kort na de Tweede Wereldoorlog hun bedrijf in groenten en fruit. Dochter Henny en haar man Henk namen de zaak over. Kleinzoon Jan-Maarten Platenburg (51) was de laatste die het stokje over nam. Vrijdag stond de marktkoopman voor het laatst op de Boxtelse weekmarkt.

De marktkraam van Platenburg Groenten & Fruit staat vol met de lekkerste verse groenten en fruit. Eigenaar Jan-Maarten duwt met een stok de plassen water van het tentdoek dat over de kraam gespannen is. Een normale werkdag zou je denken. Niets is minder waar. De ondernemer, die al sinds vijftienjarige leeftijd werkzaam is in het familiebedrijf, stopt ermee. En daarmee gaat ook de zaak ter ziele.

Dit moment werd dan ook aangrepen om de marktkoopman, ondanks de regen, in het zonnetje te zetten. Wethouder Mariëlle van Alphen en marktmeester Richard Schuurs boden hem een bloemetje aan.

DUBBEL GEVOEL

,,Ik heb nooit voor een ander bedrijf gewerkt. Stoppen voelt dubbel”, vertelt hij. ,,Maar het is nu tijd. Ik werk al jarenlang zeven dagen en honderd uren per week. Vanochtend ben ik bijvoorbeeld om halfvier opgestaan om de vrachtwagen te laden. Ik stond om vijf uur hier, op de Markt. Maar ik ben geen 35 meer, dus ik begin het te merken. Hoewel, mijn vader begon in de kraam toen hij met prepensioen ging en werkte door tot hij op zijn 77e een tia kreeg tijdens het werk.”

Hij vervolgt: ,,Maar verder, het is moeilijk om aan personeel te komen. Daarnaast is het ook weleens fijn om thuis te komen na een werkdag en je hoofd leeg te kunnen maken. Een beetje rust is niet verkeerd.”

De ondernemer hoopt dit te kunnen bij zijn nieuwe werkgever, groothandel Heerkens, ook een bedrijf dat handelt in groenten en fruit. ,,Maar eerst neem ik een maand vakantie. Even helemaal niks…”