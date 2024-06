Lucas de Koning treedt dinsdag 4 juni op in spiegeltent Bon Salon.

Boxtels Dorpsfeest: geen lezing, maar twee muzikanten op 4 juni

za 1 jun, 09:00

Het programma van het Boxtels Dorpsfeest vermeldt op dinsdag 4 juni een lezing over kasteel Stapelen. Die kan wegens de gezondheidssituatie van de spreker niet doorgaan. Het alternatief: twee muziekoptredens.

Om 20.00 uur speelt Johan Waaldijk, bekend als Maat 47. Hij brengt eigen werk en covers ten gehore. Hij staat te boek als ‘de onbekendste singer-songwriter van Nederland’. Om 21.00 uur is het de beurt aan Boxtelaar Lucas de Koning. Met een arsenaal aan analoge synthesizers en drumcomputers brengt hij een show, geïnspireerd door artiesten als Kraftwerk, Cluster en Suzanne Ciani. Hij speelt met klanken en ritmes en improviseert veel, zodat er eenmalige nummers ontstaan.

VANBAKKUS

Ook op vrijdag 7 juni klinkt er muziek. De mannen van vanBakkus houden dan een meezingavond. Ze delen teksten uit zodat liefhebbers bij de bekende liedjes, gestoken in een akoestisch, soms meerstemmig jasje, aan kunnen haken. Hun optreden duurt van 19.30 tot 22.30 uur.

Het programma van het dorpsfeest in de spiegeltent vermeldt dat deze avond specifiek voor Boxtelse vrijwilligers is, maar dat klopt niet. Iedereen is welkom, laat Wies Vissers namens de organiserende stichting Bon Salon weten.