One Two Trio viert net als fanfare Concordia een jubileum, al komen de drie Boxtelaren met dertig jaar bestaan nog niet bijna aan het 150-jarig bestaan van de Liempdse muziekvereniging.

Fanfare Concordia trakteert: toch gratis entree op zaterdagavond

za 1 jun, 12:00

Fanfare Concordia uit Liempde viert van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juni haar 150-jarig jubileum. Hoewel de entree op veel momenten gratis is, werd voor zaterdagavond entree gevraagd. Maar de muziekvereniging trakteert en heeft de kaartverkoop uit de lucht gehaald.

De organisatie heeft een vol programma opgetuigd in en rond de feesttent op D’n Tip in Liempde. Hoofdgast is de Boxtelse formatie One Two Trio, dat zelf dertig jaar bestaat.

Het jubileumweekend begint op vrijdag om 20.00 uur met een reünie van het midzomeravondfestijn. Zeven (Liempdse) blaaskapellen komen bij elkaar, zoals dat ook rond de eeuwwisseling werd gedaan.

ONE TWO TRIO

Zaterdag staat geheel in het teken van One Two Trio. In de middag spelen de drie bandleden hun kindershow tussen 14.00 en 16.30 uur. Er zijn dan tevens een ballonnenclown en een dj en er is karaoke. Vanaf 20.00 uur start de jubileumshow van de Boxtelse formatie, waar alle bekende hits voorbij komen. Hiervoor waren dus kaartjes nodig, maar de ticketshop is gestopt. Iedereen die al een ticket had gekocht, heeft het geld terug ontvangen.

Zondag wordt het feestweekend vanaf 14.00 uur afgesloten met een optreden van het 85-koppige Bell-orkest en het tienkoppige Broadway Brass. Er zijn dan tevens foodtrucks aanwezig voor een versnapering.

De toegang is nu alle dagen gratis.