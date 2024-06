Lennisheuvel viert een eigen dorpsfeest

do 30 mei, 11:00

Het Boxtels dorpsfeest is alweer bijna afgelopen als dat van Lennisheuvel begint. Inwoners van het kleinste kerkdorp van de gemeente zetten voor de vierde keer de Lennisdag op touw. Die is zaterdag 22 juni. Dat duurt nog even, maar voor een aantal activiteiten is inschrijving nodig.

De Lennisdag speelt zich wederom af in natuurpark Boscheind, bij de entree van het dorp aan de zijde van bedrijventerrein Ladonk. Vanaf 10.00 uur start er al een aantal kinderactiviteiten. Ook begint er dan een wandeltocht van tien kilometer, evenals een fietstocht van 36 kilometer. Deelname kost 7,50 per persoon, inclusief koffie en een lunch. Aanmelden voor het wandelen en het fietsen kan tot zondag 16 juni met een mailtje naar rko.lennisheuvel@gmail.com of een appje naar 06-23 47 72 64.

JEU DE BOULES

Het jeu-de-boulestoernooi gaat om 10.30 uur van start. Inschrijven kan in tweetallen, tot zaterdag 1 juni via eerdergenoemd mailadres. Meedoen kost vijftien euro per team, ook hier zijn koffie en een lunch bij inbegrepen. De Koekenbakker verzorgt het middagmaal.

De organisatie heeft springkussens en een zogeheten sweeper voor kinderen geregeld. De jeugd kan zich tevens laten schminken, er is een knutseltafel en er kan gedanst worden tijdens de minidisco. Die duurt van 18.00 tot 18.30 uur.

OPTREDENS

In de avond is er een programma voor alle volwassenen. Dat begint direct na de minidisco met een optreden van de band The Limmits (18.45 uur). Ook de lokale formaties VanBakkus (20.00 uur) en Giddy Limit (22.00 uur) laten van zich horen. Tussen de optredens door draait dj Smokey & The Bandit zijn muziek en er is een silent disco.

In het park is vanaf de middag ook het nodige eten verkrijgbaar. De toegang is gratis. De feestelijke dag is overigens niet alleen voor inwoners van Lennisheuvel, ook Boxtelaren zijn welkom, zo laat de organisatie weten.