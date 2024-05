In totaal hebben zich achttien kinderen ingeschreven voor het blazersklasje dat elke dinsdagmiddag muziekles krijgt in De Spelelier. Die wordt verzorgd door Peter Spierings.

Jeugd beleeft veel plezier aan blazersklasje JooP

1 uur geleden

Na het succesvol festival ter afsluiting van de Kindermuziekweek in april, zijn bijna twintig basisschoolleerlingen gestart met het leren bespelen van een blaas- of slagwerkinstrument. JooP Muziekopleiding geeft wekelijks les in De Spelelier en na twee keer speelde de jeugd al vijf noten.

De deelnemers aan de muziekcursus van JooP omvat tien kennismakingslessen in groepsverband. Ze worden gehouden op dinsdagmiddag in de basisschool in Boxtel-Oost. Die maakt onderdeel uit van de brede school Wilgenbroek.

VERBAZING

,,Prachtig om te zien hoeveel plezier de kinderen beleven. Sommigen zijn stomverbaasd dat ze al zo snel geluid uit hun blaasinstrumenten kunnen krijgen”, meldt bestuurslid Ellen van Geffen van stichting JooP.

De jeugd krijgt in het blazersklasje krijgt van Peter Spierings les op trompet, saxofoon, klarinet en fluit, maar ook op slagwerk. Enkele vrijwilligers van JooP assisteren daarbij.