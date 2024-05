Boxtel centraal bij ‘Dijkstra & Evenblij ter plekke’ op Radio 1

Boxtel bood zondag meer vertier dan alleen de Heilig Bloedprocessie. Uit omroepstad Hilversum daalden radiomakers Erik Dijkstra en Frank Evenblij van ‘Dijkstra & Evenblij ter plekke’ af naar de regio om in een twee uur durend live-programma op Radio 1 bijna alles over Boxtel te belichten. Het werd een zeer aangename avonduitzending. ,,Vandaag is Boxtel de plek waar we het nieuws ophalen.”