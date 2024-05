De eerste editie van het evenement Bottles & Cans in de Rozemarijnstraat is voor de organisatoren geslaagd.

Met een biertje in de hand, ontstaat streetart voor je neus

36 minuten geleden

Terwijl graffitikunstenaars bezig waren met hun werk, werden zij gade geslagen door nieuwsgierige mensen met een biertje in de hand. Ziedaar in het kort de opzet van Bottles & Cans in de Rozemarijnstraat.

De organisatie was in handen van stichting Tunnel Vision in samenwerking met bar Becoloth. Naast graffiti en bier, was er ook muziek. Deelnemers en bezoekers kijken tevreden terug op deze eerste editie. De twee partijen laten weten dat er op zaterdag 7 juni 2025 het vervolg al staat gepland.



