Esch viert vanaf morgen kermis

1 uur geleden

In tegenstelling tot vorig jaar en het jaar daarvoor, is de kermis in Esch dit keer in het laatste weekend van mei. Het volksfeest duurt van vrijdag 24 tot en met zondag 26 mei.

Er is wat geschoven met het festijn vanwege dodenherdenking in het eerste volle weekend van mei en het Bierpompfeest dat op de 9e van deze maand plaatsvond. Toen was het Marktplein niet beschikbaar. In overleg met de kermisexploitant keek de gemeente naar mogelijkheden. Rekening houdend met de beschikbaarheid van de attracties, overige kermissen en evenementen in de regio is men uitgekomen op het laatste weekend van mei.