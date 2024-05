Delegatie uit Hoogstraten is eregast in jubileumprocessie

De Heilig Bloeddoeken werden medio 17e eeuw, na de invoering van het protestantisme, in veiligheid gebracht in het Vlaamse (en katholieke) Hoogstraten. Die stad gaf een van de twee relikwieën pas in 1924, na bijna een halve eeuw aandringen, terug aan Boxtel. De vertroebelde verhoudingen van ruim honderd jaar geleden zijn vandaag de dag niet meer merkbaar. Regelmatig bezoeken deputaties van de Boxtelse processie de Hoogstratense evenknie. Zondag 26 mei zijn de Belgen eregast in Boxtel.