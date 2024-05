Organist Iddo van der Giessen (links), vormt sinds 2016 een muzikaal duo met trombonist Joram van Ketel. Zondag 2 juni is het tweetal te zien en te horen in de Sint-Petrusbasiliek.

Orgel en trombone smelten samen

24 minuten geleden

Meestal organiseert stichting Kerkconcerten Boxtel solo-optredens. Zondag 2 juni is dat anders. Dan musiceren trombonist Joram van Ketel en organist Iddo van der Giessen samen in de Sint-Petrusbasiliek. De eerste tonen klinken om 16.00 uur, de entree bedraagt tien euro.

De trombonist bijt het spits af met een improvisatie. Vervolgens neemt Van der Giessen het stokje over. Op het Smitsorgel vertolkt hij de toccata en fuga in d-mineur van Johann Sebastian Bach, met het openingsmotief dat bijna net zo bekend is als de eerste noten van Beethoven vijf. Met recht een stevige binnenkomer van de organist.

Natuurlijk bundelen beide instrumenten hun klanken. De musici spelen Morceau Symphonique pour trombone et orgue van Alexandre Guilmant. Van der Giessen gebruikt hiervoor het Verschueren-koororgel, beneden in de basiliek.

Verder klinken er delen uit de Four last songs van Ralph Vaughan Williams en improviseren organist en trombonist gezamenlijk.

PANIS ANGELICUS

Het concert eindigt op het hoofdorgel met de toccata uit de Suite Gothique van Leon Boëllmann. Voordat de organist aan dit werk begint, brengt hij twee werken van César Franck ten gehore, waaronder het Panis angelicus. Menig rooms-katholiek kerkkoor heeft het stuk op het repertoire staan. Ongetwijfeld herkennen luisteraars het.

Orgel wordt vaker gecombineerd met koper, meestal met trompet. De expressieve tenortrombone leent zich echter ook voor samenspel én voor solistisch musiceren. Het instrument kan warm en mild klinken, maar ook scherp en venijnig.

Van Ketel en Van der Giessen, sinds 2016 een duo, laten een breed palet aan klankkleuren horen. De alumni van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag weten de uitersten in dynamiek en timbre van hun instrumenten te vinden. Van fluisterzacht tot meeslepend fel. De ene keer zijn ze verwikkeld in een contrasterende dialoog, op een ander moment smelten hun instrumenten samen in een nieuw geluid. Hun repertoire strekt zich uit van de Venetiaanse Renaissance tot Romantiek en speciaal voor hen gecomponeerde muziek.

Na afloop van het concert schenkt stichting Kerkconcerten Boxtel een gratis drankje en is er waarschijnlijk gelegenheid de organist en trombonist te ontmoeten. Reserveren voor het optreden is niet nodig. Betalen kan voor aanvang in de basiliek, contant of met pin.