Michel Geelen uit Boxtel is de energieke gitarist en zanger van de punkformatie The Mono Kids.

Michel Geelen dropt nieuwe garagepunk-EP Mono Kids

18 minuten geleden

Een Duitse titel zegt niet alles over de muziek. Met ‘Drei wunderschöne Melodien’ brengt de garagepunkformatie The Mono Kids, met Boxtelaar Michel Geelen als frontman, haar vierde EP uit.

Het plaatje telt drie nummers en, zoals vaak bij punkmuziek, duurt in totaal iets meer dan zesenhalve minuut. De nummers The Sun is #1, Rock It en PS/P-Love worden al regelmatig live gespeeld. De tweekoppige band toert namelijk sinds vorig jaar volop door Nederland. Op eerste pinksterdag, zondag 19 mei, speelt The Mono Kids voor Michel een bijna-thuiswedstrijd in Liempde tijdens Limuscene.

Drei wunderschöne Melodien is te beluisteren via muziekstreamingsdienst Spotify en op het platform Bandcamp. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/themonokids.