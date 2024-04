Oertijdmuseum viert zilveren jubileum hele jaar door

1 uur geleden

Het Boxtelse Oertijdmuseum was twee jaar geleden landelijk nieuws. Een skelet van een langnekdinosaurus bleek van een nog geheel onbekende soort. Directeur René Fraaije laat weten dat in het jubileumjaar 2024 de nieuwe soortnaam bekend wordt gemaakt. Verder zijn er twee grote symposia ter ere van het 25-jarig bestaan.

Een privécollectie van oprichter Fraaije ligt ten grondslag aan het Oertijdmuseum. In 1971, als kind, vond hij zijn eerste fossielen tijdens een uitstapje met zijn familie. Er werd een vuur aangewakkerd dat nog altijd brandt. In 1978 ging Fraaije geologie studeren en van lieverlee groeide zijn verzameling. In 1983 ging De Ammonietenhoeve aan de Sint-Lambertusweg in Boxtel open. Dit was de voorloper van het Oertijdmuseum. Dat opende zijn deuren op 3 april 1999.

In 25 jaar is de grootste publiekstrekker van de gemeente Boxtel uitgegroeid tot een internationaal kennis- en onderzoekscentrum voor paleontologie, de wetenschap die zich onder meer bezighoudt met het bestuderen van fossielen om daarmee de evolutie van het leven op aarde te reconstrueren. Zes jaar geleden werd er een van de grootste prepareerlaboratoria voor fossielen van Europa geopend. Het Oertijdmuseum werkt dan ook samen met universiteiten en musea uit binnen- en buitenland.

REPLICA’S

Daarnaast is het natuurlijk een leer- en ontdekplek voor bezoekers. Zo’n tachtigduizend per jaar tegenwoordig. Zij zien er skeletten van dieren die miljoenen jaren geleden op Aarde leefden, replica’s van enorme dinosauriërs én een grote verzameling boomsoorten. Een deel daarvan bestond al toen er nog dino’s op de planeet rondstapten.

SYMPOSIA

Het Oertijdmuseum houdt door het jaar heen diverse activiteiten om het 25-jarig bestaan te vieren. Onder meer twee wetenschappelijke symposia, waarvan het eerste zaterdag 20 april in het museum plaatsvindt. Onderwerp is het Krijt van Zuid-Limburg. Medeorganisatoren zijn de landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten, de Paleobiologische Kring en het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Acht bekende specialisten geven presentaties over hoe Nederland en de wereld er 70 tot 65 miljoen jaar geleden uitzagen en welke dieren er toen allemaal rondzwommen, kropen, vlogen en liepen.

Het tweede symposium is op vrijdag 24 mei. Dit wordt opgezet door het Oertijdmuseum in samenwerking met de universiteit van het Poolse Opole en de Belgische Vereniging voor Paleontologie. Wederom acht deskundigen gaan in op het leven in de Late Trias in Europa, dan praten we over zo’n 230 miljoen jaar geleden. Tevens wordt dan het eerste Metoposaurus-skelet in Europa onthuld. In het Boxtelse museum is ruim drie jaar gewerkt aan de preparatie en reconstructie hiervan. Dit prehistorische dier was een amfibie dat zo’n drie meter groot kon worden. Het geraamte gaat deel uitmaken van de nieuwe wisselexpositie De onbekende reuzen waarin ook de resten van andere zeldzame 230 miljoen jaar oude beesten te zien zijn. Aanmelden voor de symposia kan via www.oertijdmuseum.nl, daar is ook informatie te vinden over tijden en de kosten. De voertaal is zowel 20 april als 24 mei Engels.

Reguliere bezoekers kunnen de rest van het jaar meegenieten van het zilveren jubileum. Er zijn namelijk elke maand speciale acties en activiteiten in het museum.