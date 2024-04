Paul Spapens was in zijn werkzaam leven journalist van Brabants Dagblad. Hij kenner van de provinciale volkscultuur en publiceerde daar ook over.

Paul Spapens in heemkundelezing over volksgeloof

8 minuten geleden

Brabanders geloven op hun eigen manier, vaak met een lach. Journalist en kenner van volkscultuur Paul Spapens vertelt donderdag 18 april over het geloof in Brabant in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat 56 in Boxtel.

Spapens geeft zijn lezing op uitnodiging van Heemkunde Boxtel. De schrijver gaat in op hoe Brabanders zelf inkleuring gaven en geven aan het katholieke geloof en hoe dat mede vorm gaf aan hun identiteit. Zijn verhaal gaat over kapelletjes, maar ook over humor waarin op een milde manier het geloof het mikpunt was. ,,Je kon en mócht er om lachen”, stelt Spapens. Zo vertelt de publicist onder meer over dagkapellen die in de plaats komen van gesloten kerken en over landingsplaatsen voor engelen.

De gratis toegankelijke lezing begint om 20.00 uur. Ook niet-leden van Heemkunde Boxtel zijn welkom.