TikTokker Jeffrey Parmentier trompettert op Kindermuziekfestival in Podium Boxtel

Op de meeste Boxtelse basisscholen vonden de afgelopen weken workshops plaats door JooP Muziekopleiding. Dat gebeurde in aanloop naar de landelijke Kindermuziekweek die momenteel wordt gehouden. Als afsluiting is er zaterdag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur een gratis toegankelijk festival in Podium Boxtel aan de Burgakker.