Leerlingen spelen musicalsongs bij afsluiting Kindermuziekweek

15 minuten geleden

Onder de titel Music4al sluit het On Stage-orkest van de Gildenbondsharmonie samen met Angela’s Project zondag 14 april de Kindermuziekweek af. Onder leiding van Roel van der Sloot klinken tal vanaf 14.30 uur musicalliedjes. De toegang is gratis.

Music4al is een vervolg op het ‘aMEEzing’ Disney-concert van vorig jaar. Na workshops op de Angelaschool wordt een spetterende middag verzorgd, samen met koor, dansgroep en bandjes van Angela’s Project. De muziek is afkomstig uit musicals als Queen, Moana, Abba/Mamma Mia, Frozen, Mary Poppins en Belle en het Beest. In het On Stage-orkest spelen de leerlingen samen met diverse ondersteuners.

Na afloop kunnen bezoekers instrumenten uitproberen en is informatie te krijgen over muziekles.