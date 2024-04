Gildenbondsharmonie maakt indruk in Tilburg

Na afloop van Verrassende Ontmoetingen in de Tilburgse Concertzaal waren vriend en vijand het over een ding helemaal eens: voor de Gildenbondsharmonie en het Goirlese orkest Oefening & Uitspanning was het mooie middag. Maar zeker ook voor het publiek.

Nadat O&U het programma voor de pauze invulden, openden de Boxtelaren het tweede deel met de levendige Cerulean Overture van Julio Domingo die vanaf de eerste inzet energiek en fraai van klank werd gespeeld. Met leuke ritmische variaties en fraai opgebouwde melodieën gaf de Gildenbonds en ook diverse solisten meteen een mooi visitekaartje af.

Met Mannin Veen stond vervolgens een heuse klassieker op het programma. Kenners in het publiek gaven na afloop te kennen dat deze uitvoering zeker niet onderdeed voor een aantal schoolvoorbeelden die zij kenden. Breed van klank en geraffineerd in de dunner geïnstrumenteerde technische passages kreeg deze muzikale liefdesverklaring aan het eiland Man een doorleefde en sfeervolle uitvoering.

BOODSCHAP

Met Fete Dieu a Seville van Albeniz volgde de enige symfonische bewerking in het programma van dirigent Xavier Scheepers en zijn muzikanten. De passie en devotie die hand in hand gaan tijdens de Corpus Christi-processiefeesten in Spanje werden welluidend verklankt met opnieuw ruimte voor mooie solo’s van bijvoorbeeld hobo en saxofoon, waarna de serene rust waarmee de nacht na het uitbundige feest in Sevilla wordt ingeluid prachtig beheerst het stuk afsloot.

De Gildenbondsharmonie sloot af met Give Us This Day. Een paar weken na de toch al indrukwekkende uitvoering in de ‘eigen’ Tijberzaal had dit werk met een diepe onderliggende boodschap nog meer aan diepgang gewonnen. Ook sommige details en effecten in de ingewikkelde partituur waren nog beter te horen. Zeker in de bijzondere akoestiek van de Concertzaal kwamen de muziek en de boodschap van David Maslanka luid, duidelijk en indrukwekkend over bij het publiek. Een langdurig en enthousiast applaus viel dirigent en muzikanten dan ook ten deel.

Het volgende optreden van de Gildenbondsharmonie vindt plaats op donderdag 20 juni bij spiegeltent Bon Salon in kasteelpark Stapelen. Als speciale gast verwelkomt het orkest dan Bjorn van der Doelen.