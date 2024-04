Concertreeks Vendel Live strikt geprezen Britse muzikant

1 uur geleden

De concertreeks Vendel Live brengt vrijdag 12 april singer-songwriter Tom Bright naar De Serenade in Liempde.

Hij staat inmiddels op alle Britse poppodia en was al op menig radiozender te beluisteren. ‘A star in the making’ voorspellen Britse popkenners. Een uitgelezen kans om de rauwe stem, het fijne gitaarspel en de rake nummers Tom Birght ‘gewoon thuis in Liempde’ te beluisteren voordat die ene grote doorbraak plaatsvindt.

De singer/songwriter uit het Verenigd Koninkrijk bracht vorig jaar zijn derde album uit: ‘Somewhere Anywhere’. Dit werd geproduceerd door Ed Harcourt en gemasterd bij de Abbey Road Studios. Deze collectie is zijn meest persoonlijke tot nu toe en die leverde hem lovende kritieken op. Inmiddels is Bright een vaste gast bij BBC Radio. Zijn fanbase blijft groeien en zijn tours in Engeland zijn steevast uitverkocht.

KROEGEIGENAAR

Bright was ooit de jongste kroegeigenaar van Engeland, maar hij heeft deze carrière achter zich gelaten toen hij de gitaar ontdekte. Naast dat hij een vaste waarde op de Engelse podia, maakt hij in april de oversteek naar Nederland. Zijn shows kenmerken zich door fraaie persoonlijke songs en dito verhalen.

De zaal in De Serenade is open vanaf 20.00 uur. Een kaartje kost 17,50 euro en is te bestellen via www.deserenade.nl.