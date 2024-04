Chris Vingerhoets woonde ooit in Liempde en is bassist in de begeleidingsband van Paul Childers. Zaterdag doet de muziekformatie eventlocatie Bij de Buren in Liempde aan.

Oud-Liempdenaar en bassist Chris Vingerhoets keert met zanger Paul Childers terug naar Liempde

1 uur geleden

De Amerikaanse muzikant Paul Childers geeft zaterdag 13 april met zijn band The Makers een last minute optreden in Bij de Buren aan de Barrierweg in Liempde. Oud-Liempdenaar en bandlid Chris Vingerhoets zag een concert binnen de Europese tour uitvallen en greep zijn kans.

Momenteel toert Paul Childers & The Makers langs verschillende podia in Europa. Zo worden Berlijn, Praag, Milaan en Wenen aangedaan. En zaterdag dus ook Liempde. De zanger uit Nashville is geen onbekende in het dorp. Hij heeft er al diverse keren opgetreden. Vorig jaar voor het laatst tijdens Limuscene. Childers’ muziek combineert energieke blues, pop, soul en jazz.

IN ZIJN HART

Dat de Amerikaan nu weer naar Liempde komt is te danken aan zijn bassist Vingerhoets. Hij woont al jaren niet meer in Liempde, maar het dorp heeft een speciaal plekje in zijn hart, zo vertelde hij in 2019 in deze krant. Eigenlijk zou de band zaterdag in Duitsland spelen, maar dat optreden werd afgelast. Omdat zondag een concert in Nederland gepland staat, dacht Vingerhoets meteen aan zijn oude woonplaats. Hij nam contact op met Kees Berkelmans, die evenementenlocatie Bij de Buren runt, en vroeg of er nog een optreden geregeld kan worden.

Dat bleek geen probleem en zo kunnen inwoners van Liempde zaterdag 13 april vanaf 20.00 uur gratis genieten van Paul Childers & The Makers.