Karin Bruers naar talkshow Praat! - De kracht van de vrouw

1 uur geleden

Talkshow Praat! staat woensdag 22 mei volledig in het teken van vrouwen. Organisatoren Bibliotheek Boxtel en Brabants Centrum krijgen onder andere cabaretière, schrijfster én fulltime-activiste Karin Bruers op visite. De activiteit, die wordt gehouden onder de noemer ‘De kracht van de vrouw’ vindt plaats in gemeenschapshuis De Rots.

Nog steeds is het uurloon van mannen gemiddeld hoger dan dat van vrouwen in Nederland. En waarom wordt een hartinfarct bij vrouwen minder snel ontdekt? Maar ook het beeld dat vrouwen vaak minder grappig worden gevonden en minder op topposities komen. ,,We leven in 2024, maar het is toch wel bizar dat er nog zoveel ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen”, zegt Marlies Germanus van bibliothekenorganisatie Huis73, tevens, presentatrice van de avond. ,,Neem bijvoorbeeld crashdummies die worden gebruikt om de veiligheid van auto’s te testen. Daarin wordt de ‘man’ als standaard gebruikt.”

Germanus: ,,Het is gaaf als we tijdens de talkshow meer erkenning krijgen voor dat soort zaken. En we laten zien wat voor soort krachtige vrouwen er in Boxtel zijn.”

GASTEN

De presentatrice gaat in gesprek met onder andere cabaretière Karin Bruers over humor, werken in een mannenwereld en de rol van de moeder. Daarnaast schuift ook gynaecologe en auteur Mieke Kerkhof aan. In maart kwam haar nieuwste boek uit: ‘Kunnen eierstokken echt rammelen? Meer dan 80 vragen die je niet aan je gynaecoloog durft te stellen (maar waarop je het antwoord wél graag wilt weten)’.

Kerkhof neemt de bezoekers mee in de wereld van vrouwen in de medische wereld en de rol van hormonen in hun functioneren. Daarnaast komen diverse lokale krachtige vrouwen aan het woord. ,,Kom naar deze Praat!-editie met je moeder of dochter en praat mee over dit thema”, roept Germanus op.

BC en de bieb slaan voor de talkshow Praat! de handen in elkaar om maatschappelijke kwesties te bespreken. Zowel de landelijke als lokale ontwikkelingen komen daarin aan bod. De avonden zijn gratis voor publiek, aanmelden kan via https://huis73.op-shop.nl/29968/praat-de-kracht-van-de-vrouw/22-05-2024

VERENIGINGSLEVEN

Een andere versie van de talkshow, die gaat over de toekomst van het verenigingsleven, zou morgen worden gehouden in het clubhuis van MEP. Deze activiteit is verschoven naar het najaar. Tijdens de voorbereidingen hebben verenigingen veel interesse getoond voor de talkshow, maar vrijdag bleek een ongelukkig moment. De organisatoren maken later in het jaar bekend wanneer de club-editie plaatsvindt.