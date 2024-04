De Gildenbondsharmonie, onlangs in de Tijberzaal in het kader van de activiteitenreeks Samen op Stap in Cultureel Boxtel.

Gildenbonds naar Tilburg voor Verrassende Ontmoeting

De Gildenbondsharmonie treedt morgen, zondag 7 april samen met harmonie Oefening en Uitspanning uit Goirle op in Tilburg. Dit in het kader van de serie Verrassende Ontmoetingen. De orkesten spelen vanaf 14.30 uur in concertzaal aan de Kloosterstraat 1.

De vereniging uit Goirle opent het concert. Na de pauze is het de beurt aan de Gildenbondsharmonie. Zij brengt het programma dat onlangs in Boxtel goed werd ontvangen tijdens Verdwenen Gebouwen. Deze week worden onder leiding van Xavier Scheepers nog de laatste puntjes op de i gezet van de Cerulean Overture van Julio Domingo, Fete Dieu a Seville van Albeniz, Mannin Veen van Haydn Wood en Give Us This Day van David Maslanka.

Beide orkesten nemen het werk van Maslanka op de lessenaar. Ongebruikelijk, maar door de artistieke leiding van de concertserie wel toegestaan. De compositie is volgens haar boeiend genoeg om tweemaal binnen een programma te beluisteren.

Kaarten voor dit concert van twee harmonieën zijn te bestellen via de website www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl.