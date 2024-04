Musicalconcert door Con Fervore

1 uur geleden

Zanggroep Con Fervore, 45 jaar geleden opgericht als jongerenkoor van de Sint-Petrusbasiliek, verzorgt zondag 14 april een musicalconcert in evenementenboerderij ‘t Dommeltje.

De 27 leden, verdeeld in sopranen, alten, tenoren en bassen, vertolken onder leiding van Mirjam Zweerts nummers uit West Side Story, Chess en Oliver. Ook klinken medleys uit The Lion King, Les Misérables en Frozen. Het optreden wordt omlijst door de Pop-Up Dancers. Pianist Quirien Eikelboom begeleid het koor instrumentaal.

‘t Dommeltje is te vinden op het adres Hoog Munsel 9a. Het optreden begint om 14.30 uur, een halfuur eerder gaat de zaal open. Entreekaarten kosten vijf euro en zijn bij de entree te koop tegen contante betaling of via QR-code.

p Con Fervore, geportretteerd bij het 40-jarig bestaan. Foto: Gerard Schalkx, 2019.