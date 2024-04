Oproep voor klaagzangers

1 uur geleden

Als zondagmiddag 26 mei de Heilig Bloedprocessie door de straten van Boxtel trekt, is ook de groep klaagzangers van de partij. Die kan nog wel wat versterking gebruiken.

Het zingen van klaagliederen in de straten was in vroeger tijden het teken dat iemand was overleden. Die persoon werd begeleid op zijn laatste reis. In de Boxtelse ommegang klingt het Libera me van Orlando di Lasso nadat Kaïn zijn broer Abel heeft vermoord. Waar eertijds dit werk vierstemmig klonk, wordt de laatste jaren gekozen voor een driestemmige versie, vanwege het teruglopend aantal zangers. Wil van den Broek, al vele jaren de kartrekker van de klaagzangers, doet ook nu weer een dringend beroep op leden en oud-leden van Boxtelse koren. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich aanmelden via e-mail klaagzangers@kpnmail.nl. Deelnemers krijgen dan per omgaande de partituur in hun mailbox. Telefonisch aanmelden kan ook: 06–13 55 33 27.

De groep verzamelt zondag 26 mei om 14.00 uur bij de pastorie op Duinendaal voor het omkleden en repeteren. Deelnemers dienen zwarte sokken en schoenen te dragen. Wie voor het eerst meedoet, krijgt het verzoek een van de pasavonden te bezoeken voor het aanmeten van een habijt. Kijk hiervoor op www.bloedprocessieboxtel.nl.