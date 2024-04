Vijftigste Boeremèrt: tegel bij beeld Struivenbakster

De Boeremèrt is als een goede pannenkoek, of beter gezegd, struif: vertrouwd recept, niet te ingewikkeld, en altijd lekker, ook al ben je al aan nummer vijftig toe. Groep acht van basisschool De Oversteek was maandag met een stand aanwezig in Liempde. En dat niet alleen, de leerlingen sleepten de prijs voor mooiste kraam van de dag in de wacht. Verder werd er een bijzondere tegel onthuld.