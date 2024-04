Jandino voor ‘Therapie’ naar Podium Boxtel

28 minuten geleden

Podium Boxtel verrast dit voorjaar met het aantrekken van een grote naam uit de cabaretwereld. Namelijk Jandino Asporaat. Hij treedt donderdag 6 juni op in de theaterzaal aan de Burgakker. Tickets zijn vanaf morgen, vrijdag 5 april om 12.00 uur online te bestellen op www.podiumboxtel.nl.

De bekende stand-up comedian en acteur komt naar Boxtel met zijn nieuwe show ‘Therapie’. De voorstelling is een fraaie toevoeging aan het al bestaande programma in het huidige culturele seizoen van het lokale theater. Het stichtingsbestuur van Podium Boxtel heeft pas recent de afspraak met Jandino vast kunnen leggen en is opgetogen over zijn komst.

Onlangs lanceerde de populaire cabaretier zijn tourplannen. Het theater aan de Burgakker is een van de 29 speelplekken die de op Curaçao geboren komiek aandoet.

STEEDS GEKKER

Tijdens de show ‘Therapie’ vraagt Jandino zich af of de wereld om hem heen steeds gekker wordt en iedereen misschien in therapie moet. Maar welke? Jandino: ,,Er is tegenwoordig voor alles therapie: seks, psychoanalytische psychotherapie (ik weet niet eens wat dat is), gedrag, systeem, ervaringsgerichte therapie, relatie en gezin. Misschien moeten wij gewoon beginnen met lachtherapie? Lachen is het beste medicijn.”

JUDESKA

Jandino brak in 2006 door met ‘Antilliaanse pot’. Vele theatershows volgden, onder meer in Ahoy (Rotterdam), Ziggo Dome (Amsterdam) en zelfs een uitverkocht Feyenoord stadion. In 2011 kreeg de komiek met ‘De Dino Show’ zijn eigen tv-programma dat mede door de FC Kip-sketches razend populair werd.

Sinds 2013 is de cabaretier regelmatig te zien als panellid in programma’s als ‘Wie ben ik’. Hij was ook presentator van kijkcijferhit ‘Dance Dance Dance’ (eerst RTL 4 en later SBS 6). Voor zijn rollen in meerdere Bon Bini-films kreeg hij vier gouden kalveren. Daarnaast is Jandino’s typetje Judeska een regelrecht succes. Zij kreeg met ‘Judeska’s Airlines’ zelfs een eigen theatervoorstelling.

PROJECTEN

Niet alleen in de entertainmentbranche is Jandino succesvol. De afgelopen jaren besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan projecten op Curaçao. In 2020 organiseerde de komiek een benefietshow voor de Antillen die 1,4 miljoen euro opbracht. Dit jaar opende hij een hoveniersopleiding en een natuurpark op het Caribische eiland.

Jandino staat donderdag 6 juni om 20.15 uur in Podium Boxtel. De online kaartverkoop start morgen, vrijdag 5 april om 12.00 uur via de website www.podiumboxtel.nl.