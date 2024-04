Pianist van Guus Meeuwis speelt Bach-transcripties

Hij is de vaste pianist van Guus Meeuwis en componeerde mee aan diens hits ‘Brabant’ en ‘Tranen gelachen’. Maar Eindhovenaar Jan-Willem Rozenboom is klassiek geschoold en maakte een jaar of tien geleden naam met een opname van Bachs Goldbergvariaties. Muziek van deze componist klinkt ook vrijdag 12 april in Podium Boxtel.

Jan-Willem Rozenboom beweegt zich zonder gêne tussen pop en klassiek. Cum laude afgestudeerd aan Fontys Conservatorium in Tilburg, voltooide hij zijn master-opleiding bij Rian de Waal aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Momenteel reist hij de theaters langs met het programma Seven Transcriptions. Daarvoor schreef hij in coronatijd composities van Johann Sebastian Bach om die oorspronkelijk niet voor toetsen geschreven waren. Zoals Prelude pour La Luth (BWV 998), het Largo uit de Sonate voor viool solo (BWV 1005) en de sopraanaria Aus Liebe will mein Heiland sterben (uit de Matthäus-Passion). Dat laatste werk noemt Rozenboom ‘misschien wel de mooiste muziek ooit geschreven’. Zijn fascinatie voor de geniale meerstemmigheid van Bachs muziek ligt ten grondslag aan een album dat vorig jaar uitkwam.

FUGA OP ‘BRABANT’

Rozenboom waagde zich ook aan de beroemde Chaconne uit de Partita in d en nam daarvoor de pianobewerking van Johannes Brahms voor de linkerhand als uitgangspunt. Een mooi huzarenstukje dat de Eindhovenaar vol overtuiging brengt. De vertolking ervan leverde hem vorig jaar mei een staande ovatie op na zijn debuutoptreden in het Amsterdamse Concertgebouw. Speciaal voor de Guus Meeuwis-fans voegt hij aan zijn programma als bonus een eigen fuga toe op het thema van de tot evergreen uitgegroeide hit Brabant. Het is vooral een extra bewijs dat Rozenboom Bach volledig in zijn vingers en zijn geest heeft.

HYPNOTISCH

Over zijn liefde voor Bachs muziek vertelt hij: ,,In de auto heb ik vaak Radio 4 aan. Een paar jaar geleden reed ik op de snelweg toen een sopraanaria uit de cantate Mache dich, mein Geist, bereit (BWV 115) langskwam. Wat kwam dat binnen zeg. Het was een overweldigende, zelfs haast hypnotiserende ervaring. Vooral de meerstemmigheid intrigeerde me. Ik ben het werk thuis grondig gaan uitzoeken en vanuit die studie is mijn eerste pianotranscriptie ontstaan. Tot dan toe concentreerde ik me altijd op de klavierstukken van Bach, maar vanaf dat moment ben ik ook de schoonheid van zijn oeuvre in de volle breedte gaan ontdekken.”

Het optreden van Jan-Willem Rozenboom in Podium Boxtel (Burgakker) begint vrijdag 12 april om 20.15 uur. Kaartjes à 22,50 euro zijn te koop via www.podiumboxtel.nl.