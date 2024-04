FilmPodiumBoxtel vertoont Boys don’t cry

1 uur geleden

In Verkeerd Verpakt, een drieluik over transgenders, vertoont FilmPodiumBoxtel maandag 8 april om 20.15 uur in het Muziekhuis de Amerikaanse rolprent Boys don’t cry uit 1999.

Het is een gedramatiseerde versie van de ware geschiedenis van Teena Brandon, een jong meisje dat zich onder de naam Brandon Teena voordeed als jongen. Hilary Swank speelt Teena Brandon als een ontroerend overmoedige tiener, die overtuigend voor een puberende jongen kan doorgaan. Chloë Sevigny heeft een mooie bijrol als ‘zijn’ naar liefde hunkerend vriendinnetje dat niet te veel wenst na te denken... Beide jonge actrices werden genomineerd voor een Oscar en Swank mocht het beeldje daadwerkelijk ophalen.

ALLEEN VOORVERKOOP

Tickets zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar: à 7,50 euro via www.podiumboxtel.nl of in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt voor een euro meer. Aan de zaal worden geen tickets verkocht. Het Muziekhuis is te vinden aan de Passage Riche.