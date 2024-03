Door impuls Rijk Boxtelse bibliotheek terug naar oude niveau

Marlies Germanus van de Boxtelse bibliotheek sprong vorige week met haar collega’s een gat in de lucht. Het Rijk gaat weer investeren in het bibliothekennetwerk en de boekenuitleen aan de Burgakker is een van de 245 locaties die een extra bijdrage krijgen. ,,Over een aantal maanden kan het bordje ‘zelfservice’ worden opgeborgen in de la!”