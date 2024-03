Band Wh*t !F presenteert zich op landelijke radio

wo 20 mrt, 12:48

De rockband Wh*t !F (spreek uit: what if), met de Boxtelse gitarist Pjotr Heijnen, timmert aan de weg. De formatie was vorige week te horen op de landelijke radiozender 3FM. Donderdag werd hun nummer Turn On afgespeeld, onderdeel van de gelijknamige debuut-EP van de muziekformatie.

Het nummer was te horen tijdens de uitzending van de rubriek Debuut in een minuut in de late middagshow van Barend en Benner op 3FM. Dit moment staat volledig in het teken van het scouten en promoten van talent. Muziekbands kunnen per aanmelding deelnemen. Luisteraars krijgen eerst een minuut van het ingezonden liedje te horen. Daarvoor werd onder andere Wh*t !F vorige week dinsdag live gebeld door de 3FM-dj’s. Zangeres Roos Woertman vertelde over de band en Turn On.

BRUNO

Gitarist Pjotr Heijnen zag vervolgens de reacties binnenstromen via de 3FM-app. ,,In totaal hadden 1.700 mensen hun mening gedeeld, waaronder de 10-jarige Bruno. Hij vond het nummer te gek, kregen we te horen in een spraakbericht”, vertelt de Boxtelaar enthousiast. Als de jonge fan zich via sociale media meldt, krijgt hij van de band een onvervalst Wh*t !F-shirt.

Na de kennismakingsronde mocht het publiek stemmen op hun favoriete song, die vervolgens volledig op 3FM zou klinken. Terwijl de band zich klaarmaakte voor een optreden in de Altstadt-Eindhoven werd Roos gebeld. Meestal is er een spannender verloop van de wedstrijd, weet gitarist Floyd Rose. ,,Maar er was een grote meerderheid die berichten over ons nummer instuurden!”

Turn On van Wh*t !F staat op streamingsdiensten Spotify en Apple Music. De muzikanten treden in mei tevens op tijdens Boxtel On Stage en Church Open Air.