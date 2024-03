Een deel van de bandleden van Buzz Off Classics in actie tijdens een eerder optreden. Zaterdag 23 maart speelt de rockformatie in café De Mert.

Rocken bij De Mert

di 19 mrt, 10:56

De oude rockers van Buzz Off Classics komen zaterdag 23 maart in café De Mert even ‘rammelen’, zoals ze zelf aankondigen. Het optreden in het café aan de Markt in Boxtel begint om 20:30 uur, de band heeft een repertoire vol rockclassics vanaf de jaren zestig tot nu: van Stones tot Muse en van Bowie tot Volbeat. Entree is gratis.