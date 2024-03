De opening van de fototentoonstelling over de drie jubilerende Liempdse organisaties in D'n Liempdsen Herd, werd zaterdagmiddag op ludieke wijze geopend door burgemeester Ronald van Meygaarden.

Een grote reünie bij fotoexpo jubilarissen

24 minuten geleden

Met een ferme slag dóór een grote trom opende burgemeester Ronald van Meygaarden zaterdag een bijzondere fotoexpositie in D’n Liempdsen Herd. De beelden zorgden voor een hoog reünie-gehalte bij de bezoekers.

In het bezoekerscentrum aan de Barrierweg zijn foto’s en objecten te zien van drie jubilerende organisaties die met elkaar verbonden zijn: fanfare Concordia (150 jaar), stichting Kèk Liemt (50 jaar) en de Boeremèrt (50e editie).

De opening ging met veel ceremonieel vertoon van start. Naast het doorslaan van het trommelvel, was er natuurlijk een optreden van de Liempdse muziekvereniging, de jarige Anja van der Steen kreeg uit handen van Concordia-voorzitter Jeanne van den Hurk het eerste Concordiaantje (een gebakje) en de Boeremèrt deelde cheques uit.

CHEQUES

Twee keer per jaar deelt de organisatie van de Boeremèrt een financiële bijdrage uit aan lokale doelen. Zo ontving de lokale KBO-afdeling een bedrag van 913 euro om haar jubileumfeest te vieren en ging er 500 euro naar de Kribkesroute voor de realisatie van de adventskerstboom die in de kiosk in het Concordiapark stond. Ook stichting Kèk Liemt mocht een cheque van 500 euro in ontvangst nemen voor een nog te verschijnen fotoboek Windwijzers van Gerard Schalkx.

De gratis tentoonstelling over de drie jubilarissen is nog een keer te bezichtigen op zondag 24 maart. D’n Liempdsen Herd is dan open van 10.00 tot 17.00 uur.