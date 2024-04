Muziekvereniging Sint-Lambertus Gemonde trakteert op noten

Fanfare Sint-Lambertus sloot het seizoen 2021-2022 af met een optreden in de muziekkiosk in Gemonde.

Niet alleen de muziekverenigingen Sint-Willibrordus in Esch en Concordia in Liempde vieren dit jaar feest, ook de Gemondse fanfare Sint-Lambertus heeft reden om het glas te heffen. De vereniging bestaat 23 juli 110 jaar en trakteert haar publiek in 2024 daarom meermalen op noten.